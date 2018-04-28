امرأة و5 أشخاص يقتلون طالبة جامعية.. يحرقون جثتها ثم يدفنوها في تيارت!

الشرطة تمكنت من تحديد هويات المتورطين وأوقفتهم

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت 6 أشخاص من بينهم امرأة بعد تورطهم في قضية حرق طالبة جامعية والتنكيل بجثتها ودفنها خارج مدينة تيارت.

وحسب المعلومات التي استقتها “النهار” من عدة مصادر، فإن القضية بدأت بعدما تنقلت الطالبة البالغة من العمر 21 سنة إلى مسكن السيدة، وأثناء ذلك تناولت أدوية قُدمت لها لم يعرف نوعها تضاربت الأنباء حولها، مما أدى إلى تعرضها إلى مضاعفات صحية خطيرة تسببت في وفاتها.

ولم يستبعد المصدر أن تكون المجموعة قد تسببت بشكل مباشر في قتل الفتاة بعد تدهور حالتها الصحية، خوفا من نقلها إلى المستشفى وفضح أمرهم، واتفقوا على حرق جزء من جثتها تسبب في التنكيل بها ثم قاموا بنقل الجثة إلى خارج مدينة تيارت وتحديدا على الطريق نحو بلدية عين قاسمة، أين دفنوها ثم عادوا أدراجهم إلى مساكنهم.

وفي اليوم الموالي، أثار انقطاع الاتصال بها سواء من عائلتها أو من زميلاتها رغم المحاولات المتكررة علامات استفهام جعلهم يُبلغون مصالح الشرطة التي تمكنت في ظرف قياسي من تحديد هويات المتورطين وتوقيفهم جميعا، ووصل عددهم إلى 6 أشخاص.

كما حددت مصالح الأمن مكان دفن الجثة التي أستخرجت وتم عرضها على الطبيب الشرعي، فيما لايزال التحقيق متواصلا مع الموقوفين لمعرفة الملابسات الحقيقية وراء الجريمة.