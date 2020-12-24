انتحار عنصرين في هيئة الحراسة الفدرالية الروسية.. الكرملين كشف الأسباب

أعلن الكرملين، اليوم الخميس، عن الأسباب التي دفعت موظفين اثنين في هيئة الحراسة الفدرالية الروسية إلى الانتحار.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الانتحار يحمل طابعا شخصيا حصرا ولا علاقة لها بمهامهما.

وأوضح أن حالتي الانتحار المذكورتين مأساة إنسانية مرتبطة بأسباب شخصية حصرا.

وأشار إلى أن المزاعم عن أن سبب أولى الحالتين يعود إلى زيادة حادة في ساعات عمل الضحية عارية عن الصحة.

للتذكير، وردت أنباء عن حالة انتحار في 30 نوفمبر الماضي، لموظف في هيئة الحراسة الفدرالية الروسية.

وفي 22 ديسمبر، أكدت وكالة تاس انتحار نائب رئيس أحد فروع هيئة الحراسة الفدرالية المعنية بحماية المواقع الرسمية وضمان أمن قادة البلاد.