انتحار وزير المالية الألماني توماس شيفر

أعلنت وسائل اعلام ألمانية، اليوم الأحد، خبر انتحار وفاة وزير المالية بولاية هيسن، توماس شيفر.

وحسب صحيفة دويتشه فيلة الألمانية، أكد الادعاء العام ورئاسة الشرطة، أن ملابسات الوفاة تشير إلى انتحار.

بينما ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن جثة شيفر البالغ 54 عاما، وُجدت على سكة قطار سريع بمدينة فيسبادن عاصمة ولاية هيسن في جنوب غرب ألمانيا.

وأثارت الوفاة المفاجئة للوزير شيفر المنتمي لحزب المستشارة أنجيلا ميركل، صدمة في الأوساط السياسية والشعبية بألمانيا.

ومن جهتها غرّدت وزيرة الدفاع الألمانية، أنجريت كرامب، على حسابها في تويتر: “لقد صدمنا كلنا في الحزب المسيحي الديمقراطي خبر الوفاة المفاجئة لتوماس شيفر”.

وقالت شرطة ولاية هيسن بأنها عثرت على جثة توماس شيفر على السكة الحديدة بالقرب من هوخهيام بفيسبادن عاصمة الولاية، وأنه إثر تحقيقات موسعة عبر شهادات ومعطيات تقنية وعلمية جنائية تم التحقق من أنها جثة توماس شيفر، ورجحت بأن الوفاة جاءت عبر إقدامه على الانتحار.