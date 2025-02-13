انتخابات مجلس الأمة.. هذه حصيلة عملية سحب وإيداع الملفات إلى غاية اليوم

كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها مساء اليوم الخميس، عن حصيلة عملية سحب وإيداع التصريح بالترشح بمناسبة انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليوم 9 مارس 2025. وذلك إلى غاية يوم الخميس 13 فيفري 2025.

وبحسب البيان، فإن عدد استمارات التصريح بالترشح المسحوبة بلغت 598 استمارة. فيما بلغ عدد ملفات التصريح بالترشح المودعة 438 ملفاً.

أما ملفات التصريح بالترشح المقبولة، فقد بلغ عددها 236 ملفاً. بينها 126 ملفاً لمترشحين تحت رعاية 15 حزباً سياسياً، و110 ملفات لمترشحين أحرار.

وفي المقابل، تم رفض 94 ملف تصريح بالترشيح، منها 45 ملفاً بسبب عدم إرفاق شهادة تزكية موقّعة من قبل المسؤول الأول عن الحزب. و45 ملفاً بسبب الصلة بأوساط المال الفاسد والأعمال المشبوهة،

و4 ملفات بسبب الوضعية تجاه الإدارة الضريبية.

وبخصوص عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية، فقد تم إيداع 36 طعناً، تم رفض 26 منها، وقبول 6، و4 طعون. في حين بلغ عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية للاستئناف 16 استئنافاً، تم رفض 12 منها، وقبول 4.

أما ملفات التصريح بالترشح قيد الدراسة، فقد بلغ عددها 108 ملفات.