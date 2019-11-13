انتخاب راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان التونسي

انتخب نواب البرلمان التونسي مساء اليوم الأربعاء، راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، رئيسا لمجلس نواب الشعب.

وأفرزت عملية فرز الأصوات في مجلس نواب الشعب، عن انتخاب راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان، بعد حصوله على مجموع 123 صوتا، من أصل 217 صوتا.

وقد تحصل المترشح لمنصب رئيس البرلمان، غازي الشواشي على 45 صوتا، فيما نال منافسه مروان فلفال 18 صوتا، مقابل 21 صوتا لعبير موسى.

تجدر الإشارة إلى أن المطلوب من المترشحين لرئاسة البرلمان التونسي التحصل على 109 أصوات على الأقل، التي تمثل أغلبية الأصوات، للفوز بمنصب الرئاسة.