انتخاب سليم لعباطشة رئيسا للاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي

انتخب الأمين العام لـ “الاجيتيا” ، سليم لعباطشة ، اليوم الجمعة بتونس، رئيسا للمجلس المركزي للاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي.

كما تم أيضا في ذات الإطار، انتخاب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، أمينا عاما لذات المنظمة.

وسيتم خلال الأيام المقبلة الدعوة لعقد المجلس المركزي للاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي و تفعيل ديناميكية هذا التنظيم على كافة الأصعدة، حسب ما صرح به السيد الطبوبي، على هامش لقاء ضم قيادات النقابتين الجزائرية والتونسية.

للإشارة، يقوم وفد عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين برئاسة أمينه العام لعباطشة بزيارة لتونس، ترمي إلى “تدعيم العلاقات النقابية بين المنظمتين” و كذا “النظر في سبل تعزيز العلاقات، فضلا عن تحديد أولويات المرحلة القادمة عربيا ومغاربيا ودوليا وتنسيق المواقف والقضايا”.

وقد تم خلال هذا اللقاء”التأكيد على توطيد العلاقات بين مختلف القطاعات وتبادل التجارب والخبرات بين المنظمتين لبناء اقتصاد متكامل في أقطار المغرب العربي”، علما أنه سيتم مع نهاية السنة الجارية، التوقيع على جملة من الاتفاقيات بين الاتحادين، في خطوة تأتي “خدمة لصالح العمال الجزائريين والتونسيين وكذلك اقتصاد البلدين الشقيقين”.

وثمن سليم لعباطشة الدور المنوط بالمنظمتين في إطار المحافظة على العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، مضيفا أن زيارة وفد المكتب التنفيذي للاتحاد العام للعمال الجزائريين لتونس جاءت من أجل “دراسة الأوضاع الحالية التي تهم العمال” بالبلدين.

مع “بحث السبل والأطر التي يجب انتهاجها خلال الأيام القادمة بهدف تقوية العلاقات الثنائية وبناء عمل نقابي على المستوى الاقليمي مع اتحاد عمال العرب واتحاد عمال إفريقيا”.