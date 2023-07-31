انتخاب نور الدين ياسع نائبا لرئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

انتخب البروفيسور نور الدين ياسع، بأغلبية كبيرة، من طرف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. نائبا لرئيس الفريق العامل الثالث المعني بالتخفيف من آثار تغير المناخ بنيروبي بدولة كينيا.

وحسب ما أفادت به الإذاعة الوطنية، فإن الانتخاب خلال جولة التصويت الأولى التي انعقدت في الفترة الممتدة من 25 إلى 28 جويلية. بمناسبة الدورة الـ59 للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

ويشار إلى أن هذه الهيئة الحكومية تعد هيئة علمية تابعة للأمم المتحدة تقيم حالة المعارف والمعطيات العلمية حول تغير المناخ. وتقدم مختلف سيناريوهات واستراتيجيات التكيف والتخفيف للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ.

وسيساهم البروفيسور ياسع، ضمن مكتب هذه الهيئة الهامة من منظمة الأمم المتحدة. في تحديد وإعداد تقييمات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ خلال جولتها السابعة. من أجل إعلام صانعي القرار وتوجيههم بشأن الحلول التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الآثار السلبية لتغير المناخ.

وستشارك الجزائر من خلال إعادة الانتخاب هذه، في حشد الخبرة العلمية الدولية حول مسألة التخفيف من آثار تغير المناخ، مع مراعاة انشغالات البلدان النامية بشأن ضرورة انتقال عادل ومنصف نحو نموذج اقتصادي منخفض الكربون يراعي الظروف الوطنية وقدرات كل بلد في وقت حساس يكثف فيه المجتمع الدولي جهوده لمكافحة تغير المناخ.

جدير بالذكر أن البروفيسور ياسع يشتغل حاليا منصب محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، وهي هيئة وطنية مكلفة بتحليل السياسات العامة المتعلقة بمجال التحول الطاقوي والمساعدة في إعدادها.