“انتخبوا جدي بدلا عن غوتيريش”.. طفل سوري يثير ضجة على “السوشل ميديا”

أثارت صورة متداولة لطفل سوري من دير الزور ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث نالت إعجاب النشطاء الذين تفاعلوا معها.

ويظهر في الصورة طفل يحمل ورقة كتب عليها بأن عشائر دير الزور أرسلت 76 شاحنة مساعدات إلى شمال غرب البلاد. بينما أرسلت الأمم المتحدة 15 شاحنة فقط!”.

ودعا الطفل الهيئة العامة للأمم المتحدة إلى انتخاب جده حسين أمينا عاما للمنظمة بدل أنتونيو غوتيريش، في إشارة إلى خذلان المجتمع الدولي لأهالي الشمال المنكوبين.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بوصول قافلة مساعدات إلى شمال غرب سوريا المتضرر من الزلزال قادمة من محافظة دير الزور بشرق البلاد.

كما تضمنت تلك الشاحنات التي وصلت ليل أمس الأربعاء، أغطية ومواد غذائية وإمدادات طبية وخيام. قادمة من منطقة تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.

في حين، أقر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، بفشل المنظمة في مساعدة آلاف المدنيين السوريين. وعجزها عن إيصال المساعدات إلى المنكوبين جراء الزلزال.

كما قال غريفيث في تغريدة نشرت على حسابه عبر “تويتر”، “خذلنا سكان شمال غربي سوريا”. “إنهم على حق في شعورهم بالتخلي عنهم”. “يتطلعون إلى مساعدة دولية لم تصل”. وأضاف “واجبي والتزامنا هو تصحيح هذا الفشل بأسرع ما يمكن.. هذا هو تركيزي الآن”.