انتشار الملاريا في الجنوب..والي برج باجي مختار يكشف !

أكد والي برج باجي مختار، اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات بالملاريا يتراجع بشكل ملحوظ. كما أنه تم التحكم في الوضع.

وأوضج والي برج باجي مختار في تصريح لـ “النهار”، أن إصابات الملاريا اقتصرت بنسبة كبيرة على البدو الرحل نظرا لتنقلاتهم.

ومن جهتها، فنّدت وزارة الصحة ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. من خلال بيان صحفي مفبرك منسوب إلى وزارة الصحة حول ظهور حالات الدفتيريا والملاريا ببعض ولايات الجنوب.

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر حسابها على الفيسبوك أن ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الإجتماعي حول الملاريا. من خلال بيان صحفي مفبرك لا اساس لها من الصحة.

كما فندت الوزارة تفنيدا قاطعا محتوى هذا التغليط وأن المعلومات لا أساس لها من الصحة .

ودعت وزارة الصحة إلى تقصي المعلومات من مصدرها الرسمي من خلال التصفح الدوري للموقع الإلكتروني. و الصفحة الرسمية لوزارة الصحة .

وفي الأخير تطمئن الوزارة المواطنين بأن الوضعية الوبائية تسير وفق البروتوكولات العلمية المعروفة.

كما جددت التأكيد على أن العملية متواصلة للقضاء على هذه الحالة الوبائية من جذورها.

في حين، وفي نفس السياق تم تسخير طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية، لنقل شحنة كبيرة من الأدوية. واللقاحات للوقاية من داء الملاريا والدفتيريا، لفائدة كل من ولايات تمنراست. وإن قزام وبرج باجي مختار.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأحد، فقد تم يوم 27 سبتمبر الجاري. وبأمر من رئيس الجمهورية، تسخير طائرة عسكرية بالقاعدة الجوية بوفاريك، لنقل شحنة كبيرة من الأدوية واللقاحات.

كما تم إرسال شحنة كبيرة من الأدوية واللقاحات للوقاية من داء الملاريا والدفتيريا. بالإضافة إلى مستلزمات طبية مختلفة، مقدمة من طرف وزارة الصحة، للولايات المعنية. وهذا لكل من تمنراست وإن قزام وبرج باجي مختار، حسب ذات البيان.