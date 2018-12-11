انتشال جثة فتاة من شاطئ “كاف فطيمة” ببن عزوز في سكيكدة  

تدخل عناصر الفرقة الثانوية للحماية المدنية بعزابة في سكيكدة لانتشال جثة فتاة من شاطئ كاف فطيمة ببلدية بن عزوز أقصى شرق الولاية.

وحسب ما توفر من معلومات لدى النهار أونلاين فإن الجثة تم اكتشافها من قبل صياد هاوي قبل أن يخبر مصالح الدرك الوطني الذين تنقلوا بمعية عناصر الحماية المدنية لانتشال الجثة.

التي تعود إلى فتاة في العقد الثالث من العمر عليها لباس جينز _ بحسب المعاينة الأولية _ في انتظار التأكد أكثر

سيما وأن الجثة التي حولت إلى المصلحة المختصة بمستشفى عزابة، خاصة وأن جزءها العلوي في حالة متقدمة من التحلل.