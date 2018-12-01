انتشال جثة فتاة والعثور على قارب “للحرقة” بجيجل

انتشلت عناصر الحماية المدنية صبيحة اليوم السبت جثة لفتاة مجهولة الهوية من عرض البحر المقابل لميناء الصيد و النزهة بالعوانة في جيجل .

الجثة التي تم العثور عليها و انتشالها كانت في حالة متقدمة من التحلل ما صعب من عملية تحديد العمر و التعرف على هويتها.

الجثة عملت مصالح الحماية المدنية على تم تحويلها الى مصلحة حفظ الجثت بمستشفى محمد الصديق بن يحي في جيجل لأجل الشروع في اجراءات التشريح و تحديد الهوية .

كما قذفت امواج البحر بالقرب من شاطئ العوانة غربي عاصمة الولاية جيجل بقارب و محركين .

وحسب المعلومات الأولية، التي تحصلت عليها “النهار”، فان القارب الذي قذفت به امواج البحر يرجح ان يكون قد تم استعماله للهجرة غيرشرعية قبل تعرضه للغرق.

هذا وقد تم الشروع في فتح تحقيق معمق لمعرفة أصحاب هذا القارب .