انتشال 24 جثة لضحايا الطائرة الأندونيسية المنكوبة

تمكنت فرق الإنقاذ الإندونيسية،من انتشال 24 جثة لضحايا طائرة “ليون آير”، التي سقطت،الاثنين،في بحر جاوة، وكان على متنها 189 راكباً

وقالت وسائل إعلام إندونيسية،إنّ أعمال البحث والإنقاذ بمنطقة سقوط الطائرة ،”أسفرت عن انتشال 24 جثة تم نقلها إلى مستشفى الشرطة في بجاكرتا”.

ونقلت المصادر ذاتها، إن “الجثث ممزقة، والكيس الواحد من الممكن أن يكون فيه أكثر من ضحية”.

كما أشارت ذات المصادر،إلى أنّ إدارة المستشفى تلقت معلومات من 132 عائلة من أقارب الضحايا.

ودعت أقارب الضحايا للقدوم وتقديم المعلومات عن فقداهم لتسريع عملية التعرف عن هويات القتلى.

ومن المقرر أن تواصل فرق الإنقاذ الإندونيسية أعمال البحث اليوم للوصول إلى هيكل الطائرة، ولاسيما بعد الوصول إلى أجزاء منها.