انتقال الأنصار إلى كوت ديفوار.. الجوية الجزائرية تكشف الأسعار!

يرغب الكثير من مشجعي المنتخب الوطني، في الانتقال إلى كوت ديفوار من أجل الاستمتاع بالعرس القاري. الذي سينطلق يوم 13 جانفي وإلى غاية 11 فيفري من السنة الجارية. ويتساءل العديد من المناصرين حول أسعار تذاكر الرحلات الجوية.

ومن جهته، كشف المكلف بالإعلام في الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، أن سعر التذاكر سيكون في متناول الجميع.

وقال أندلسي في تصريح للنهار أون لاين، إنّ سعر التذكرة سيكون 14 مليون سنتيم مع احتساب كل الرسوم. وقد ينخفض بسبب العرض والطلب.

وبعد قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التكفل بـ50 بالمائة من نفقات تنقل 2000 مناصر إلى كوت الديفوار، سيصبح السعر 7 ملايين سنتيم.