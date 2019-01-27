“انتهى عهد المترشحين الأحرار في الباك”!
قررت وزارة التربية إسقاط صفة “الحر” على المترشحين للبكالوريا وتعويضها بمترشح عن بعد.
حيث سيتم إجبار المترشحين الراغبين في اجتياز الامتحان في التسجيل في الديوان الوطني للتعليم عن بعد.
والخضوع للفروض والاختبارات التي سيتم احتسابها في التقويم المستمر وإضافتها لنقاط امتحان البكالوريا، وهذا بداية من سنة 2021.
كشف،أمس،المفتش العام بوزارة التربية الوطني،نجادي مسڤم،في تصريح خص به”النهار”،أن الراغبين في اجتياز امتحان البكالوريا،كمترشحين عن بعد لسنة 2021.
ملزمين بالتوجه لموقع الديوان الوطني للتعليم،من أجل تسجيل أنفسهم هذه السنة،على أن يتم احتساب التقويم المستمر للمترشح عن بعد لسنة2020.
ويجتاز امتحان البكالوريا لسنة2021، الذي سيعرف تغييرا في طريقة احتساب المعدل.
وحسب مسڤم فإن المترشح عن بعد سيضطر إلى سحب الدروس،وكذا اجتياز الاختبارات والفروض التي تحتسب نقاطها في إطار المراقبة المستمر.
أين ستضاف العلامات المحصل عليها إلى نقاط البكالوريا الخاصة بسنة 2021.
وأضاف المتحدث أن هذا القرار جاء من أجل رفع مستوى “المترشحين الأحرار” سابقا.
حيث أن ثلث المترشحين كان في السنوات الماضية يقوم بعملية التسجيل ولا يجتاز الامتحان بسبب عدم تحضيره الجيد.
وأضاف المتحدث من جهة أخرى، أن مجموع المراقبة المستمرة يقدر بـ20 من المائة من معدل الفروض.
يضاف إليه الاختبارات الكتابية مضروبة في 4 ومقسومة على 5 والنتيجة هي معدل المترشح.
وأضاف مسڤم بأن هذا الإجراء سيخص امتحانات البكالوريا المقرر إجراؤها جوان 2021،مع التأكيد بأن تقييم المترشحين يكون لمدة سنة فقط.
ومن المنتظر أن يتم احتساب مواد التقويم المستمر الخاصة ببكالوريا 2021، بنفس الكيفية التي يتم فيها احتساب مادة التربية البدنية.
حيث يمنح تحويل النقاط،إلى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات،ويقوم الأخير بحجزها إلى غاية الانتهاء من عملية تصحيح امتحان البكالوريا”المواد الأساسية”.
ويشترط الديوان على أن العلامات التي يتم إرسالها هي علامات نهائية.
حيث لا يتم السماح لأي مؤسسة تربوية إضافة أو تعديل العلامات بعد حجزها من طرف مصلحة معالجة المعدلات.
وبعد حصول الديوان الوطني على كل علامات التلاميذ المعنيين في المواد غير الأساسية أو مواد التقويم.
يتم حجزها إلى غاية الانتهاء من امتحان البكالوريا وعملية التصحيح الخاصة بالمواد الأساسية.
ليتم اللجوء إلى العلامات الأخرى وإضافتها،وبعدها احتساب المعدل العام الذي على أساسه يتم تحديد الناجحين والراسبين في امتحان البكالوريا.
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