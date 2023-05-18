انخفاض أسعار النفط

عرفت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، انخفاضا بعد ارتفاع ملحوظ سجلته أسعار الذهب الأسود في تعاملات يوم أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.45% إلى 72.50 دولار للبرميل، بحلول الساعة 10:25 بتوقيت موسكو. فيما انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.39% إلى 76.66 دولار للبرميل.

غير أن أسعار النفط ارتفعت أمس بشكل ملحوظ، حيث زادت عقود خام “برنت” بنسبة 2.7% والخام الأمريكي بنسبة 2.8%.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس، عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 5 ملايين برميل في الأسبوع الماضي. فيما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.4 مليون برميل.