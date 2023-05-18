انخفاض أسعار النفط
بقلم ع.ع
عرفت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، انخفاضا بعد ارتفاع ملحوظ سجلته أسعار الذهب الأسود في تعاملات يوم أمس الأربعاء.
وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.45% إلى 72.50 دولار للبرميل، بحلول الساعة 10:25 بتوقيت موسكو. فيما انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.39% إلى 76.66 دولار للبرميل.
غير أن أسعار النفط ارتفعت أمس بشكل ملحوظ، حيث زادت عقود خام “برنت” بنسبة 2.7% والخام الأمريكي بنسبة 2.8%.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس، عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 5 ملايين برميل في الأسبوع الماضي. فيما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.4 مليون برميل.
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