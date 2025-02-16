انخفاض حرائق الغابات في الجزائر بـ91% في 2024

أفاد بيان بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن انخفاض حرائق الغابات بنسبة 91 بالمائة في 2024.

وقد تم عرض هذه الحصيلة خلال اجتماع عمل ترأسه بمقر المديرية العامة للغابات وزير القطاع، يوسف شرفة. خصص لتقييم مختلف البرامج المتعلقة بحملة الوقاية ومكافحة حرائق الغابات لموسم 2025.

وسجلت الجزائر تراجعًا غير مسبوق في حرائق الغابات خلال 2024 بنسبة 91% مقارنة بالمعدل السنوي للعقد الأخير (40 ألف هكتار). وفق بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

وشارك في هذا اللقاء محافظو الغابات للولايات ال40 المعنية بالحملة والمندوب الوطني للمخاطر الكبرى.

وأظهرت الحصيلة المعروضة في هذا اللقاء تسجيل انخفاض محسوس في البؤر والتي تراجع عددها بنسبة 73 بالمائة.

وشدد الوزير على مواصلة الجاهزية وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة، مع استكمال تهيئة المسالك الغابية، إنشاء أبراج مراقبة، وحفر الخنادق المضادة للنيران قبل نهاية مارس المقبل، استعدادًا لموسم 2025.