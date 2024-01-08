انخفاض درجات الحرارة.. هل يمكن أن يتضرر هاتفك الذكي بسبب البرد؟

مع الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، قد يبدو هاتفك الذكي أبطأ، وقبل كل شيء، أقل متانة.

وهذا ليس مجرد انطباع: فالبطارية تعمل بفضل التفاعلات الكيميائية التي تصبح نادرة مع البرد. بمعنى آخر: هذا الأخير أقل فعالية، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في عمر البطارية. أو حتى إيقاف تشغيل هاتفك المحمول بشكل مفاجئ. ولكن هل من المحتمل أن يسبب هذا ضررًا دائمًا للجهاز؟

بالنسبة لكينت غريفيث، عالم كيمياء تخزين الطاقة في جامعة سان دييغو. الإجابة لحسن الحظ هي “لا”.

وعلى موقع Wired المتخصص، عاد مؤخراً إلى تأثيرات البرد على الهواتف الذكية.

الخبر السار: إذا كانت حقيقية، فهي أقل ضررًا على المدى الطويل من تلك الناجمة عن الحرارة الشديدة.

“من الممكن أن يكون هاتفك الذكي أبطأ في درجات الحرارة المنخفضة وهذا لأن […] البطارية. ليست بالضرورة قادرة على إنتاج طاقة كافية. لتشغيل المكونات إذا كان الجو باردًا حقًا. وهذا التأثير محدود ومؤقت بشكل عام،” يطمئن.

وبالتالي، فإن الهاتف الذكي الذي تم تفريغه بالفعل إلى حد كبير قد يتعرض لخطر إيقاف التشغيل. قبل الأوان في بيئة شديدة البرودة. ويضيف: “لم يحدث أي ضرر، لكن الأجهزة الإلكترونية مشوشة”.

على مواقعهم، تريد الشركات المصنعة أيضًا أن تكون مطمئنة، بدءًا من شركة Apple. التي تقدم صفحة على موقعها مخصصة لاستخدام أجهزة iPhone الخاصة بها في الظروف القاسية.

توضح العلامة التجارية: “إذا كنت تستخدم جهازك في بيئة شديدة البرودة. فقد تلاحظ انخفاضًا في عمر البطارية، ولكن هذا مؤقت. وبمجرد عودة درجة حرارة البطارية إلى نطاقها المعتاد. يعود الأداء إلى طبيعته”.