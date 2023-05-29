انخفاض كبير في عدد السياح الأجانب إلى أوروبا

بدأت دول الاتحاد الأوروبي تشعر بآثار القيود المفروضة على روسيا في أعقاب غزو أوكرانيا، حيث سجل عدد الوافدين انخفاضًا كبيرًا.

وفقًا للعقوبات التي تواصل دول الاتحاد الأوروبي فرضها ضد الروس. فإن هذه الدول تبحث عن وجهات سفر بديلة، مما يكلف اقتصاد الاتحاد الأوروبي مليارات الدولارات.

وفقًا لفرانس 24، شهدت العاصمة الفرنسية، وكذلك الأجزاء الأخرى من البلاد، انخفاضًا مذهلاً في عدد السياح الروس الوافدين.

وتعليقًا على الوضع والأرقام الحالية، قال متحدث باسم هيئة السياحة في باريس. إن العاصمة سجلت انخفاضًا بنسبة 95.8 في المائة من السياح القادمين من روسيا. عن طريق الجو بين جانفي وماي من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

في الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسمي إلى أنه من المتوقع أن تحقق الأشهر المقبلة زيادة هامشية بنسبة واحد بالمائة فقط. في عدد السياح الروس الوافدين، مما يعني أن الوافدين من البلاد سيظل منخفضًا.

كما توضح فرانس 24، تنبع الصعوبات في السفر من روسيا إلى وجهات العطلات الأوروبية من غزو أوكرانيا في فيفري 2022.

ويواجه المسافرون من روسيا الآن تكاليف أعلى بالإضافة إلى تعقيد متزايد في الحصول على تأشيرات للوصول إلى الكتلة.

علاوة على ذلك، لا تزال شركات الطيران الروسية ممنوعة من التحليق فوق أو دخول الاتحاد الأوروبي. مما يجعل من الصعب عليها التخطيط لقضاء الإجازات في أوروبا.

ومع ذلك، على الرغم من هذه التحديات وأصبح الوصول إلى أوروبا أقل سهولة. شرع السياح من روسيا في حوالي 22.5 مليون رحلة خارجية في عام 2022. وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ 19.2 مليون رحلة في عام 2021، مع كون تركيا الوجهة الأكثر شعبية.