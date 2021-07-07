اندلاع حريق اثر انفجار بسفينة في دبي

سمع دوي انفجار مساء اليوم الأربعاء، في سفينة راسية قبالة ميناء جبل علي في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

هذا واندلع هذا الحريق في سفينة تجارية قبالة ميناء جبل علي، أين كشف المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق الناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي.

كما ذكر نفس المصدر أنه لم يتم تسجيل أي وفيات أو إصابات جراء الحريق في حاوية بميناء جبل علي.

هذا وسمع صدى الانفجار التي لم تعرف أسبابه حتى الآن في أنحاء دبي، وقد شعر بعض السكان باهتزاز منازلهم.