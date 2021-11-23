اندلاع حريق بمخزن لمصنع كوكا كولا بوهران

سجلت وحدات الحماية المدنية بوهران اندلاع حريق بمصنع كوكا كولا بلدية ودائرة وادي تليلات وبالتحديد على مستوى مستودع التخزين.

أين تم التحكم فيه مباشرة بفضل التدخل السريع لذات الوحدات مباشرة بعد تلقيهم نداء النجدة. حيث لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية ولا مادية معتبرة.

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لقيت عجوز مصرعها في العقد الثامن من العمر إثر حريق نشب صبيحة اليوم السبت داخل شقة بحي بولوغين في الجزائر العاصمة.

وإندلع الحريق داخل غرفة بشقة في الطابق الأولى من فيلا تقع في شارع زيار عبد القادر ببولوغين.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إخماد الحريق. حيث عثرت على عجوز تبلغ من العمر 86 سنة متفحمة. كما فتحت مصالح الأمن الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات هذه الحادثة.

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