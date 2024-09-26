اندلاع حريق داخل المدرسة العليا لعلوم الرياضة بدالي براهيم في الجزائر

اندلع حريق داخل المدرسة العليا لعلوم الرياضة ببلدية دالي براهيم، دائرة الشراقة، ولاية الجزائر.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، شب الحريق بالأعشاب اليابسة داخل المدرسة العليا لعلوم الرياضة بالمركب الرياضي محمد بوضياف.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 15سا و30 دقيقة، من أجل إخماد الحريق. ولا تزال العملية متواصلة.

كما تم تسخير لهذه العملية 7 شاحنات إطفاء، وشاحنتي إطفاء دعم من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، شاحنة السلم الميكانيكي، بالإضافة إلى سيارتي إسعاف.