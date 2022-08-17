اندلاع سلسلة حرائق في عدة مناطق من تونس

تعرف تونس، إندلاع سلسلة من الحرائق، اليوم الأربعاء، بعدة مناطق من البلاد، حيث تعمل مصالح الحماية المدنية على إخمادها.

وحسب وسائل إعلام محلية، إندلع حريق ضخم، بجبل عمار بسيدي ثابت من ولاية أريانة شمال غربي العاصمة تونس.

وامتدت ألسنة اللهب من جهة جباس، وصولا إلى سيدي ثابت، وفق ما نقلته صحيفة “الصباح نيوز”.

وأفادت الصحيفة التونسية بأن وحدات الحماية المدنية وصلت إلى مكان الحريق لإخماد ألسنة اللهب.

كما نشب يوم الأربعاء حريق بجبل منطقة “بريرم” التابعة لمعتمدية طبرقة من ولاية جندوبة أقصى شمال غربي تونس.

وقد أتى الحريق، على بعض المساحات الغابية والأسلاك الشوكية لبعض المنازل، حسبما ذكرته إذاعة “موزاييك”.

ونفت الإدارة الجهوية للحماية المدنية وصول النيران إلى المنازل.

وتشهد مدينة طبرقة اليوم، ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة مع هبوب رياح الشهيلي، وهو ما قد يبطئ عمليات الإطفاء ويصعّب مهمة أعوان الحماية المدنية.

وحسب “موزاييك” تشهد ولاية جندوبة اندلاع العديد من الحرائق، حيث تم تسجيل حريق بجبل بريرم البياضة طبرقة. وحريق بجبل الزوزة طغزاز طبرقة.

وكذا حريق بجبل دار فاطمة عين دراهم، وحريق بجبل الشحيحدة فرنانة. وحريق بمنطقة الدورة وادي مليز غار الدماء، وحريق سادس بجبل الفايجة غار الدماء.

كما اندلع في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء حريق بمنطقة وعرة في جبل طمرة الفاصل بين ولايتي بنزرت وباجة ومازالت محاولات إطفاء الحريق متواصلة.