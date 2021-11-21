انستغرام يلغي تطبيق “ثريدس” نهائيا الشهر المقبل

قرّرت إدارة “انستغرام” إغلاق تطبيق المراسلة المستقل الخاص بها “Threads ثريدس” بحلول نهاية العام. وذلك بحلول نهاية ديسمبر 2021 ومن أجل توحيد منصات التواصل التابعة لها.

وقال متحدث باسم “إنستغرام”، أنه يتم حاليا العمل على تحسين طريقة تواصل الأصدقاء فيما بينهم، وعليه سيُغلق تطبيق “Threads“. كما سيتم التركيز على جلب المتعة والميزات الفريدة. مع الإستمرار في بناء طرق يمكن الأشخاص والأصدقاء من خلالها التواصل بشكل أفضل على “إنستغرام”.

وسيبدأ “إنستغرام” في إخطار المستخدمين برحيل التطبيق ابتداءً الثلاثاء 23 نوفمبر الجاري. كما سيوجه إشعار إلى إستخدام التطبيق الرئيسي للشركة لمواصلة الدردشة.

وكانت الفكرة من “threads” هي جعل مستخدمي منصة الأنستغرام قادرين على التواصل و المراسلة عبر تطبيق منفصل يشبه “Facebook messenger”.

كما ظهر هذا التطبيق العام الماضي، غير أنه لم يحظ بشعبية كبيرة ولم يحمله الكثير من المستخدمين. بالرغم من ان الأنستغرام يكتسب نحو مليار مستخدم . وعليه قررت “ميتا” التخلي عن تطبيق “threads” ونقل ميزاته الى تطبيق انستغرام الأساسي

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