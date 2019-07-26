انشاء الهيئة الوطنية القيادية لمكافحة الفساد شهر نوفمبر المقبل

سيتم انشاء الهيئة الوطنية القيادية لمكافحة الفساد، في شهر نوفمبر القادم، حسبما أعلنه، اليوم الجمعة، رئيس المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد نبيل صحراوي.

وأفاد صحراوي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش افتتاح المكتب الوطني للمنظمة الوطنية لمكافحة الفساد بوهران،أنه سيتم خلال المؤتمر الوطني للمنظمة المزعم اجرائه شهر نوفمبر القادم، انشاء الهيئة الوطنية القيادية لمكافحة الفساد وهي أعلى هيئة في التنظيم .

وأوضح المتحدث، أنّ الهيئة ستضم قياديين واطارات شبانية جديدة ونزيهة، وستعمل على مكافحة الفساد المفسدين.

وعرّج ذات المسؤول، على المنظمة التي تأسست في18 نوفمبر من العام الفارط، مشيرا انها حاليا في مرحلة الهيكلة وبناء القاعدة قوية عبر مختلف ولايات الوطن ،وذلك قبل الشروع في عملية مكافحة واستقبال ملفات المفسدين.

واعتبر ذات المسؤول، أنّ هذه المنظمة بمثابة جبهة شعبية وطنية لمكافحة الفساد تحت شعار “كلنا ضد الفساد و المفسدين” تعمل في اطار مشروع سلمي وحضاري يعلى ارساء قواعد اساية لمكافحة الفساد باشراك المجتمع المدني بالتنسيق مع الاجهزة المختصة .

ويرتكز عمل المنظمة على برمجة عمليات تحسيسية حول مكافحة الفساد يضيف -نبيل صحراوي- مع التركيز على المؤسسات التربوية والدينية

والعمل على ايجاد ميكانيزمات صحيحة للوقاية من الفساد حتى تكون المنظمة الذرع الواقي من كل الفساد بكل انواعه الاقتصادي الاجتماعي والأخلاقي.