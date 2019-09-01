انشاء مؤسسة استشفائية متخصصة في الأعصاب بتيبازة قريبا

قررت، الحكومة الجزائرية، اليوم الأحد، المصادقة على مشروع، يتعلق بانشاء مؤسسة استشفائية متخصصة في طب الأعصاب بشرشال، في تيبازة.

وخلال عقد الحكومة إجتماعا لها اليوم، برئاسة الوزير الأوّل نورالدين بدوي، ناقشت خمسة مشاريع مراسيم تنفيذية.

والتي أعقبها عدة قرارات، أين تكلل منها المصادقة على مشروع انشاء مؤسسة استشفائية متخصصة في طب الأعصاب بشرشال.

وبهذا القرار، ستكون هذه المؤسسة الإستشفائية الثانية من نوعها على المستوى الوطني، في مجال جراحة الأعصاب.

كما ستتوفر هذه المؤسسة على ممارسين متخصصين استشفائيين جامعيين.