انضمام دولتين جديدتين إلى منطقة شنغن.. البرلمان الأوروبي يكشف موقفه

قالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، إن رومانيا وبلغاريا تستحقان قرارًا إيجابيًا بشأن محاولتهما الانضمام إلى منطقة شنغن هذا العام.

ووفقا لها، فإن دولتي البلقان لا تنتظران القرار فحسب، بل إنهما تستحقانه أيضًا منذ عام 2011.

وقالت ميتسولا “لقد قام البرلمان الأوروبي بواجبه، وإذا كنا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد. لتحديد ما يتعين علينا القيام به، فسوف نقوم بذلك. الأغلبية موجودة، لكن لا توجد مشكلة من جانبنا. لذلك، أعتقد أننا سننجح في إيجاد حل”.

وأعربت رئيسة البرلمان الأوروبي، في مقابلة، عن أملها في أن تحاول الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي. العمل مع النمساويين وغيرهم إذا كانت هناك دول أخرى. لا تزال فيها الأسئلة مطروحة، معتقدة أن مثل هذه الأسئلة يمكن أن تجد إجابة.

وتم حظر عضوية رومانيا وبلغاريا في منطقة شنغن التابعة للاتحاد الأوروبي من قبل هولندا والنمسا في ديسمبر من العام الماضي. بسبب مخاوف تتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين، في حين لا تزال سلطات الأخيرة لديها نفس الرأي عندما يتعلق الأمر بهذه القضية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين. إنه ينبغي قبول كلا البلدين في المنطقة الخالية من جوازات السفر دون مزيد من التأخير.

وشددت على أن رومانيا وبلغاريا تعرضان أفضل الممارسات بشأن اللجوء والعودة، مشيرة إلى أنه تم تعزيز حماية الحدود.

وكان رئيس وزراء رومانيا، مارسيل سيولاكو، أكد في وقت سابق أن إسبانيا، بصفتها رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي. تدعم انضمام رومانيا إلى منطقة شنغن، مضيفًا أنه لن يقبل أن يكون المستشار النمساوي منافقًا ويستمر في إذلال رومانيا.