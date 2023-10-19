انضمام دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي قريبا

قال رئيس المجر كاتالين نوفاك إن المجر ستسرع عملية انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي. في النصف الثاني من العام المقبل عندما تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

ووفقا لها، فشل الاتحاد الأوروبي في القيام بواجبه عندما يتعلق الأمر بهذه القضية. بعد أن كان ينبغي عليه الانضمام إلى الكتلة منذ فترة طويلة.

وفيما يتعلق بتوسع الاتحاد الأوروبي في غرب البلقان، أكدت أن المجر عامل لا يمكن تجاهله. مشددة على أهمية تمثيل هذا البلد في قمة عملية برلين على المستوى الرئاسي.

واليوم مهم أيضاً لأن المجر أيضاً انضمت أخيراً إلى عملية برلين بالشكل الذي يمكننا من خلاله حضورنا هنا. والتعبير عن موقف المجر على أعلى المستويات، والذي يؤيد بوضوح توسيع منطقة غرب البلقان.

وقبل القمة التي عقدت في تيرانا، قال نوفاك إن المجر والاتحاد الأوروبي يحتاجان إلى غرب البلقان. مثلما يحتاجان إلى الاستقرار في المنطقة.

وشددت على أن من بين الأسباب الرئيسية التي دفعتها إلى قبول دعوة رئيس الوزراء الألباني إيدي راما. لحضور هذه القمة هو التأكد من أن بودابست. ستفعل كل ما في وسعها حتى تصبح دول غرب البلقان جزءًا من الكتلة في أقرب وقت ممكن.

وتم إنشاء عملية برلين في عام 2014 كمنصة للمساعدة في توطيد التعاون بين دول غرب البلقان. وبشكل أكثر تحديدًا، كوسوفو وألبانيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا.

وخلال هذه القمة، التي عقدت يوم الاثنين في عاصمة ألبانيا. تمت مناقشة خطة نمو جديدة تتعلق بدمج هذه الدول الستة في الاتحاد الأوروبي.

وشارك في الاجتماع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، والمستشار الألماني، أولاف شولتس.

ووفقا لفون دير لاين، فإن خطة النمو الجديدة للاتحاد الأوروبي لهذه الدول يمكن أن تسمح لها بدخول أجزاء من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي على أساس كل حالة على حدة مقابل إصلاحات مثبتة.