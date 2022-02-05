انطلاق أشغال القمة الـ35 للاتحاد الإفريقي بأديس ابابا
انطلقت اليوم السبت أشغال القمة الخامسة والثلاثين للاتحاد الأفريقي، والتي تتصدر أجندتها، قضايا السلم والأمن في القارة وتداعيات جائحة كورونا والهجرة والفقر والتكامل الاقتصادي.
وفي هذا السياق يشارك وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في أشغال القمة التي تدوم يومين.
وسيقدم لعمامرة في اليوم الثاني من القمة تقريرا حول مكافحة الارهاب والتطرف العنيف في إفريقيا.
ومن المنتظر أن تتناول هذه القمة التي تحمل شعار “تعزيز الأمن الغذائي: التعجيل بتنمية رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي في القارة الافريقية”.
بالاضافة الى الملفات المتعلقة بالسلم والأمن و الحوكمة و الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي والجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات
جائحة كورونا إضافة إلى التعاون الاقتصادي.
كما سيتم بحث خلال هذه الدورة مسألة منح الكيان الصهيوني صفة مراقب في الاتحاد الافريقي.
وستعرف الدورة انتقال رئاسة القمة من رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي، إلى رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال.
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لعمامرة ينقل رسالة من الرئيس تبون إلى رئيسة إثيوبيا
كما إستقبلت رئيسة جمهورية إثيوبيا، ساهلي وورك زودي، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة الذي نقل لها من الرئيس تبون.
اللقاء جرى بمقر إقامتها الخاصة بأديس أبابا وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي.
ونقل لعمامرة التحيات الأخوية الخالصة وفحوى رسالة شفوية من رئيس الجمهورية ، إلى نظيرته رئيسة إثيوبيا. والتي أعربت بدورها عن بالغ تقديرها للرئيس تبون.
كما اكدت ساهلي وورك زودي اعتزازها بالشراكة الاستراتيجية الجزائرية-الإثيوبية واستعدادها لمواصلة العمل مع أخيها الرئيس لتحقيق مزيد من التقدم في هذه الشراكة.
وكان اللقاء فرصة لإستعراض مستجدات الأوضاع على الصعيد القاري، وفي منطقة القرن الإفريقي على وجه الخصوص.
بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الاستحقاقات المقبلة لا سيما القمة الإفريقية المنتظرة يومي 5 و6 فيفري الجاري
والقمة الإفريقية-الأوروبية التي ستنعقد ببروكسل يومي 17 و 18 من نفس الشهر.