انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري الرابع للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء

انطلقت اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أعمال الاجتماع الوزاري الرابع للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP).

ويأتي هذا الإجتماع بمشاركة وزراء الطاقة والنفط للدول الثلاث المعنية بالمشروع: وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. محمد عرقاب، وزير البترول لجمهورية النيجر، صحابي عومارو، ووزير الدولة لشؤون البترول المكلف بموارد الغاز في جمهورية نيجيريا الاتحادية، إكبيريكبي إيكبو.

ويستعرض الاجتماع أهم التفاصيل والمستجدات المتعلقة بهذا المشروع الاستراتيجي لعرضه على وزراء الطاقة للدول الثلاث.

حيث يعد مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء مبادرة إستراتيجية تهدف إلى انجاز أنبوب لنقل الغاز الطبيعي على نطاق قاري. من نيجيريا عبر النيجر إلى الجزائر ثم نحو الأسواق أوروبية دولية ووجهات دولية أخرى.

كما يأتي المشروع ضمن إطار الشراكة الجديدة للتنمية في افريقيا NEPAD ويسهم بشكل كبير. في تعزيز مكانة القارة الإفريقية كمصدر رئيس للطاقة على المستوى العالمي.

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