انطلاق أول رحلة مباشرة نحو العاصمة التشادية إنجامينا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن انطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين الجزائر العاصمة وإنجامينا، عاصمة جمهورية تشاد، وذلك يوم أمس الثلاثاء 21 أكتوبر 2025.

وأوضحت الجوية الجزائرية، أن هذه الرحلة جاءت تجسيداً لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. خلال معرض التجارة البينية الإفريقية الرامية إلى تعزيز الربط الجوي بين الجزائر وبلدان القارة الإفريقية، ودعم التعاون الاقتصادي والتجاري الإفريقي الإفريقي.

وتندرج هذه الوجهة الجديدة ضمن استراتيجية الخطوط الجوية الجزائرية الرامية إلى توسيع شبكتها نحو العواصم الإفريقية. بما يسهم في تسهيل تنقل الأشخاص وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الجزائر وتشاد.

