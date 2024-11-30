انطلاق اختبارات الفصل الأول غدا.. ووزارة التربية تؤكد على إجرائها في وقت واحد

تنطلق غدا اختبارات الفصل الأول للموسم الدراسي2024/2025 في الطورين المتوسط والثانوي. على أن تنطلق يوم الثلاثاء في الطور الابتدائي حسب الرزنامة التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية سابقا.

وأسدت الوزارة تعليمة إلى مديريات التربية الموزعين عبر التراب، الوطني أمرتهم من خلالها، بضرورة إجراء الاختبارات في وقت واحد حسب ما هو مبين في الرزنامة.

و في نفس المراسلة، أمرت وزارة التربية الوطنية مديرياتها بالالتزام بالتواريخ المحددة للاختبارات الفصلية للأطوار التعليمية الثلاثة. وهذا كي يتم تعويد التلاميذ على اجتياز الاختبارات في أيام موحدة. من أجل تدريبهم على طريقة اجتياز الامتحانات الرسمية.

وطالبت وزارة التربية الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ والفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ، بضرورة إخطار الوزارة. بكل التجاوزات التي يقوم بها مديرو المؤسسات التربية أو المفتشين أو حتى الأساتذة. وهذا بصفتهم الأقرب إلى التلاميذ وأوليائهم ويعلمون تفاصيل معاملة الجماعة التربوية مع أبنائهم.