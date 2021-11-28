انطلاق اختبارات الفصل الأول في الابتدائي غدا

فيما انطلقت الاختبارات الخاصة بالطورين المتوسط والثانوي أمس

إعفاء تلاميذ السنة الأولى ابتدائي من اختبارات الفصل الأول

انطلقت، أمس، اختبارات الفصل الأول في الطورين المتوسط والثانوي عبر كل المؤسسات التربوية، فيما ستنطلق، غدا الثلاثاء، اختبارات الخاصة بالطور الابتدائي، وهذا حسب الرزنامة التي وضعتها وزارة التربية، والتي أكدت على ضرورة احترامها.

وقد وجّهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها بضرورة احترام رزنامة الامتحانات، وأكدت بأن كل مدير مؤسسة لا يحترم الرزنامة ستسلّط عليه عقوبات صارمة.

وأمرت وزارة التربية بجملة من التوصيات قبل إجراء اختبارات الفصل الأول التي توليها الوزارة اهتماما كبيرا، باعتبارها تعدّ الفترة الأولى للتقييم البيداغوجي.

وأكدت الوزارة على ضرورة إجراء تصحيح نموذجي وجماعي لكل مادة اختبار، مع الوقوف عند نقاط القوة والضعف وإعداد تقارير حول النتائج الناجمة عن عملية التصحيح.

كما طالبت الوزارة من الأساتذة، بضرورة تقديم أوراق الإجابة للتلاميذ بعد تصحيحها كي يتعرفوا على الأخطاء التي ارتكبها ومحاولة مرافقته لتجنبها خلال اختبار الفصل الثاني.

وفي هذا الصدد، دعت الوزارة، الأساتذة والتلاميذ، إلى التكيّف مع الأوضاع الراهنة والعمل على احترام كل التعليمات قصد تحقيق الأهداف المسطرة المتمثلة في مبدأ تكافؤ الفرص.

وركّزت المراسلة على ضرورة إعلام التلاميذ وأوليائهم بموعد إجراء كل اختبار حتى يتسنى التحضير له.

وكانت وزارة التربية قد أمرت سابقا بضرورة توحيد الاختبارات الفصلية، وهذا قصد تكافؤ الفرص بين التلاميذ وتحضيرهم للامتحانات النهائية، كما أكدت على ضرورة تخصيص 60 من المئة من موضوع الاختبار لتقويم الكفاءات و40 من المئة منها لتقويم المواد.

وقد وضعت الوزارة استراتيجية جديدة فيما يخص تنظيم الاختبارات والفروض، وهذا حتى يتم تحضير التلميذ للامتحانات النهائية.

ومن بين الأمور التي اعتمدتها الوزارة، أن تكون مدة الاختبار ساعة ونصف في المواد التي تدرّس بثلاث حصص في الأسبوع، وساعة واحدة فيما عدا ذلك، كما سيتم تثمين أعمال التلاميذ.

كما ركّزت الوزارة على أن تكون الأسئلة مبنية حول المعارف قصد استرجاع مخزون المعلومات في الذاكرة أو التعرف، إضافة إلى أسئلة الفهم التي تتمثل في تحديد الأفكار الرئيسية أو الوصف، ويتضمن المستوى أيضا أسئلة التطبيق التي تتطلب حلّ مشكلة باستخدام القاعدة أو المبدأ والإجراءات المناسبة.

هذا وسيتم الأخذ بعين الاعتبار في الاختبارات الفصلية، التقويم المستمر الذي يتم تنقيطه على 20، ويتم احتسابه وفق انضباط التلميذ داخل القسم، حيث يتم منح نقطة 3 لكل من السلوك، الغيابات غير المبررة والتأخر، إحضار أوراق التعلم والوسائل وعدم نسيانها، تنظيم الكراريس والاعتناء بها، المشاركة، العمل الفردي وإنجاز الواجبات، العمل ضمن الفوج، أما بالنسبة التعامل مع الأفراد والمبادرة والإبداع، فتمنح نقطة واحدة، وبالنسبة لعلامة المراقبة المستمرة في التعليم المتوسط، فإن السلوك والغيابات والتأخرات وإحضار أدوات التعليم والمشاركة والعمل ضمن فريق، فيتم منح نقطتين.