انطلاق التسجيلات الأولية في جامعة التكوين المتواصل

أعلنت جامعة التكوين المتواصل الإعلان عن فتح التسجيلات الأولية في طوري الليسانس والماستر للموسم الجامعي 2025/2026.

وتتم عملية التسجيل الأولي، في طوري الليسانس. والماستر عبر رابط التسجيلات بموقع جامعة التكوين المتواصل:www.preinscriptions.ufc.dz

وأكدت الجامعة أن هذا التسجيل أوليا فقط ويكون مركزيا ومبني. انطلاقا من شعبة البكالوريا أو تخصص شهادة الليسانس اللذان يحددان التخصص الممكن.

ويستند التوجيه للتعليم والتكوين العاليين في نمط التعليم عن بعد بجامعة التكوين المتواصل على الرغبات المعبر عنها من طرف حامل شهادة البكالوريا. أو حامل شهادة الليسانس.

كما يتم ترتيب الشعبة والمعدل المتحصل عليه في امتحان البكالوريا المعدل العام للبكالوريا. والشروط الإضافية في بعض الحالات وذلك وفق قدرة الاستيعاب.

كما يؤخذ بعين الاعتبار الشعبة ومعدل التكوين المحصل عليه. في شهادة الليسانس.

مع توفر التخصص المطلوب في مركز التكوين المتواصل وقدرات الاستيعاب المتوفرة.

هذا وأكدت الجامعة انه تقبل الشهادات المطلوبة للتسجيل في كل طور بغض النظر عن سنة الحصول عليها.

كما لا يستفيد حاملي أكثر من شهادة بكالوريا. سوى من تسجيل واحد فقط خلال مسار التكوين.

هذا يخضع التكوين في الطور الأول (ليسانس) والطور الثاني (ماستر). في نمط التكوين المفتوح وعن بعدعبر الأرضيات التعليمية والتجمعات الحضورية. الدورية إلى نفس المسالك التكوينية والمراقبة وتقييم الكفاءات والانتقال مع الدراسات في نظام ل م د.