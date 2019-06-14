انطلاق الحجز الإلكتروني لتذاكر رحلات الحج بعد غد الأحد

تنطلق بعد غد الأحد عملية الحجز الإلكتروني لتذاكر السفر، الخاصة برحلات الحجاج إلى البقاع المقدسة، وذلك عبر كل

من الخطوط الجوية الجزائرية والخطوط الجوية السعودية، وكذا شركة الطيران السعودية”فلاي ناس” في حال تم ترسيم اعتمادها هذا الموسم أيضا.

ويتم الحجز عبر البوابة الإلكترونية للحج وذلك بالنسبة للحجاج المرافقين للديوان خلال هذه الرحلة، في حين ستتكفل الوكالات السياحية

بالحجز للحجاج المرافقين لها، أين سيتم اختيار الرحلة التي تناسبهم، بعدما تم تسديد القيمة هذا الموسم مع التكلفة الإجمالية للحج.