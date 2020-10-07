انطلاق الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور

انطلقت، اليوم الأربعاء، الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل.

وشرعت الجمعيات والأحزاب السياسية التي أعلنت دعمها للتعديلات الدستورية بإرسال برنامجها الانتخابي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ومن جانبه، صرح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي،أن هيئته تلقت ملخصات البرامج من الأحزاب والجمعيات التي ستنشط الحملة.

واشترطت السلطة على المعنيين، إرسال ملخص عن محاور تدخلاتهم عبر القنوات السمعية–البصرية العمومية قبل 5 أيام من انطلاق الحملة.

وفي هذا السياق أوضح شرفي أن تنشيطها سيكون عبر التعبير المباشر من خلال وسائل الإعلام العمومية أو التجمعات الشعبية.

ومن المنتظر أن ينشط هذه الحملة أعضاء من الطاقم الحكومي وجمعيات وطنية وأحزاب وشخصيات سياسية.

وستجري حملة الاستفتاء التي ستدوم إلى غاية يوم 28 أكتوبر الجاري، في إطار ضوابط وقواعد حدّدتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

للإشارة، فإن مشروع تعديل الدستور، قد تمت المصادقة عليه بالإجماع من طرف البرلمان بغرفتيه.