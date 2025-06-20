انطلاق الحملة الوطنية لتدعيم عملية تلقيح الأطفال يوم الأحد

ستنظم وزارة الصحة، حملة وطنية لتدعيم عملية التلقيح للأطفال الأقل من 6 سنوات غير الملقحين أو الذين تأخروا عن التلقيح، ابتداء من الأحد المقبل.

وحسب بيان صدر هذا الجمعة عن ذات الوزارة، تأتي هذه الحملة،”في إطار تحسين تغطية التلقيح الروتيني للأطفال المؤهلين لجدول التلقيح عبر الولايات الـ 58″.

ووضعت الوزارة كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه الحملة. بتوفير الكميات الكافية من اللقاحات مع المستلزمات الطبية الضرورية لهذا الغرض.

وساهم برنامج التلقيح على مر السنين في القضاء على العديد من الأمراض المعدية. وحماية صحة الأطفال حيث استطاعت الجزائر أن تقطع أشواطا كبيرة في هذا المجال من خلال الرزنامة الوطنية للتلقيح.

وتمس هذه الحملة الوطنية، كامل التراب الوطني على مستوى المرافق الصحية المخصصة للتلقيح.

كما سيتم الاستعانة بقوافل طبية متنقلة للوصول إلى المناطق المعزولة التي تفتقد للمراكز الطبية.

وستقوم الأطقم الطبية و شبه الطبية بحملات تحسيسية وتوعوية اتجاه الأولياء لإبراز أهمية استدراك جميع التأخيرات المسجلة في عملية تلقيح أبنائهم.

وأشار البيان إلى أنه “أي انخفاض في التغطية في مجال التلقيح على المستوى الوطني أو الجهوي يعرض السكان لعودة ظهور أمراض يمكن الوقاية منها عن طريق التلقيح، حالات متفرقة أو وبائية، مثل عودة ظهور مرض الدفتيريا”.