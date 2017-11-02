أسرّت مصادر النهار أونلاين، أن الدورة الجنائية العادية لعام 2017-2018 ،المزمع انطلاقها محكمة الدار البيضاء بالعاصمة،سيكون يوم الإثنين 26 نوفمبرالجاري.

كما ستنطلق الدورة الجنائية بالموازاة بمجلس قضاء العاصمة أين ستعالج قرابة 200 ملفا جنائيا عاد بعد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.

وستطرح الدورة الجنائية قرابة 600 قضية، منه قرابة 400 قضية جديدة أحالتها غرفة الإتهام لمعالجتها بالمحكمة الجنائية بالدار البيضاء .

وسجّلت الدورة الحالية ارتفاعا رهيبا في قضايا المخدرات والقضايا الأخلاقية في حين تراجعت قضايا الفساد والإرهاب عكس الدورات الجنائية السابقة.

ياسمينة دهيمي