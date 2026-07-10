انطلاق السهرات الفنية للمهرجان الدولي تيمقاد بباتنة

انطلقت سهرة الخميس بمسرح الهواء الطلق الجديد المحاذي للموقع الأثري، السهرات الفنية للمهرجان الثقافي الدولي تيمقاد بباتنة، في طبعته الـ43 التي تدوم إلى 13 جويلية الجاري.

وحضر افتتاح هذه التظاهرة التي عادت بحلة جديدة بعد غياب 3 سنوات والي باتنة رياض بن أحمد. إلى جانب محافظ المهرجان عبد الله بوقندورة وفنانين ومثقفين.

وأبرز محافظ التظاهرة عبد الله بوقندورة خلال كلمته بالمناسبة أنه تم تسطير برنامج فني ينشطه مطربون معروفون على المستوى الوطني والعربي والإفريقي. ”قصد الرقي بهذا المهرجان للمكانة التي تليق به وطنيا وعربيا وإفريقيا”.

وقال المتحدث أن تيمقاد ”ليست مجرد فضاء لاحتضان العروض الفنية. بل هو أداة لتثمين التراث الحضاري والترويج للوجهة الثقافية والسياحية للجزائر الضاربة في أعماق التاريخ”.

ومن بين أهداف طبعة 2026 للمهرجان “فتح فضاءات للتبادل الثقافي الدولي عبر دعوة فرق وفنانين من بلدان مختلفة. وتشجيع الاقتصاد المحلي عبر تنشيط الحركة التجارية والخدماتية طيلة فترة المهرجان. إلى جانب تعزيز الثقافة الرقمية من خلال بث فعاليات المهرجان على المنصات”.

وشهد ركح مسرح تيمقاد حضورا قويا للأنغام التراثية من خلال فرقة ” ثازيري” للرحابة من باتنة. التي متعت بأغانيها الأصيلة الجمهور. تبعتها فرقة البالي التابعة للديوان الوطني للثقافة والإعلام التي قدمت لوحات استعراضية متنوعة. أضفت لمسة سحرية على الركح الذي بدا في هذه الليلة بحلة جديدة بعد أشغال تهيئته.

وكان نجم السهرة دون منازع الشاب مامي “أمير الراي” الذي ألهب اعتلاءه ركح المسرح الجديد المدرجات. وصفق له الجمهور مطولا ورددوا مقاطع من أشهر أغانيه في لحظات حماسية.

ويتضمن برنامج المهرجان في هذه الطبعة من المهرجان التي تدوم إلى غاية 13 جويلية الجاري أسماء فنية جزائرية معروفة مثل هواري بن شنات وحميد بلبش. ونادية قرفي وفرقة تيكوباوين إلى جانب فنانين من تونس وسوريا وموريتانيا وتشاد.