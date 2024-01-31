انطلاق الفروض والتقويمات الأسبوع القادم

من المنتظر ، أن تنطلق، بداية من الأسبوع المقبل، الفروض والتقويمات في الأطوار التعليمية الثلاث.

كما دعت الوزارة إلى إتمام الفروض الأولى والثانية والاستعداد لاختبارات الفصل الثاني التي ستنطلق من 5 إلى 14 مارس بالنسبة للتعليم الابتدائي. ومن 3 إلى 7 مارس بالنسبة للتعليم المتوسط والثانوي.

وذكرت الوزارة أنه سيتم في تقويم التحصيل العلمي للتلاميذ، اعتماد جملة من العناصر. من بينها احتساب المراقبة المستمرة، وذلك حرصا على إضفاء المصداقية والموضوعية في تنقيط التلاميذ.

ويعتمد سلم التنقيط في المراقبة المستمرة على الانضباط، والمواظبة وكذا نشاط التلميذ داخل القسم. إلى جانب احتساب الأعمال التطبيقية، التي ينجزها التلميذ وأدائه اللغوي ومشاريعه البحثية وحبه للمطالعة.