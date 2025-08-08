انطلاق المهرجان الثقافي الـ8 بمسرح الكازيف بالعاصمة

افتتحت سهرة الخميس، بالمسرح المفتوح “الكازيف” بسيدي فرج، فعاليات الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي الدولي “الصيف الموسيقي”، تحت شعار “إيقاع بلا حدود”.

وأحيا الحفل الفني الأول، كل من فرقة “رمال” من بشار والمغني الشاب موح ميلانو من العاصمة.

واستهلت التظاهرة الفنية، التي أشرفت على افتتاحها مديرة الثقافة والفنون لولاية الجزائر، يمينة بن داود. وبعرض فرقة “رمال” التي قدمت لوحة فنية مميزة استلهمت من تراث منطقة الساورة.

وفي الجزء الثاني من السهرة، اعتلى المغني موح ميلانو خشبة المسرح. وقدم العديد من أغانيه المعروفة بأسلوبه “الزنقاوي” الذي يستقي مواضيعه من الواقع الاجتماعي. وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر.

كما تعد هذه الطبعة، التي تتواصل إلى غاية 14 أوت الجاري، بمثابة احتفال فني كبير. يهدف إلى استعراض تنوع الإيقاعات الإفريقية والجزائرية والعالمية.

وستحتفي التظاهرة بكافة أشكال التعبير الموسيقي، من التراث الجزائري على غرار الراي والفن التارقي. إلى الجاز، والأفروبيت. والراب، وموسيقى العالم.

كما يشارك في المهرجان نخبة من الفنانين الجزائريين والأفارقة، من بينهم جليل باليرمو. وفرقة “الداي”، الشاب حميدو، محمد علاوة، وفرقة “تيكوباوين”.

بالإضافة إلى فنانين عالميين مثل فرقة “روتش آرثر” من ساحل العاج، ومغنية الراب ميس كالا من غينيا. وفنانين من تونس وسيراليون وغيرها.

كما يهدف المهرجان، الذي ينظمه الديوان الوطني للثقافة والإعلام، إلى تشجيع الإبداع الفني المعاصر. وتثمين الموسيقى التراثية وتعزيز التبادل الثقافي، مع توفير فضاء إبداعي للشباب.