انطلاق بيع تذاكر مباراة المولودية ومازيمبي

انطلقت اليوم الثلاثاء، عملية بيع تذاكر مباراة مولودية الجزائر، والضيف تي بي مازيمبي الكونغولي، المقررة هذا الجمعة.

ويستقبل العميد، ممثل الكرة الكونغولية، بملعب 5 جويلية 62. في لقاء يندرج ضمن الجولة الـ 5 وما قبل الأخيرة، من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وكشفت إدارة المولودية، في حسابها الرسمي، اليوم الثلاثاء. عن انطلاق عملية بيع التذاكر الخاصة بهذه المباراة، وذلك، عبر منصة “ديجي تيكت”.

ويرتقب أن يسجل أنصار المولودية، الذين غابوا عن أول لقاءين داخل الديار في المجموعات، أمام يونغ أفريكانز التنزاني والهلال السوداني، بداعي العقوبة. حضورا مميزا وقويا في مدرجات ملعب 5 جويلية.

وستكون مباراة هذا الجمعة، مصيرية للمولودية، التي تبحث عن فوز يرفع رصيده إلى 8 نقاط في المجموعة الأولى. مع سقوط يونغ أفريكانز. صاحب الـ 4 نقاط على يد مُضيفه الهلال السوداني، المتأهل مسبقا بـ 10 نقاط، من أجل الاحتفال بالتأهل في “الحصن الأولمبي”.