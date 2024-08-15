انطلاق بيع تذاكر مواجهة العميد وواتانغا الليبيري

انطلقت اليوم الخميس، عملية بيع تذاكر مباراة فريق مولودية الجزائر، وممثل ليبيريا، نادي واتانغا، المندرجة ضمن الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه العميد، يوم الأحد المقبل، نادي واتانغا، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، بداية من الساعة 20:00.

وأعلنت إدارة المركب الأولمبي “محمد بوضياف” في منشور على صفحتها الرسمية عبر “فيسبوك” إنطلاق عملية بيع التذاكر. من دون الكشف عن الحصة التي تم تخصيصها.

للإشارة فإن لقاءي الذهاب والإياب من الدور التمهيدي الأول لـ”الشامبينز ليغ” بين العميد ونادي واتانغا. سيلعبان بالجزائر، بطلب من الفريق الليبيري، وبعد موافقة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.