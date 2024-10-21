انطلاق بيع حصة “المسامعية” من تذاكر لقاء مستغانم

انطلقت صبيحة اليوم الاثنين، عملية بيع حصة تذاكر أنصار اتحاد العاصمة، الخاصة بالمواجهة المرتقبة غدا الثلاثاء، أمام المضيف ترجي مستغانم، ضمن تسوية الجولة الـ 4 من البطولة.

وأفادت إدارة الاتحاد، في بيان لها، بأنه قد تم طرح حصة أنصارها، المقدرة بـ 1150 تذكرة. صبيحة اليوم بشبابيك ملعب “عمر حمادي” ببولوغين، بداية من الساعة 10:30.

كما دعت إدارة النادي العاصمي، جميع المشجعين الراغبين في التنقل إلى مستغانم، إلى التوجه للملعب. من أجل اقتناء تذاكرهم ودعم الفريق من المدرجات. مثلما جرت عليه العادة، والمساهمة في العودة بنتيجة ايجابية.