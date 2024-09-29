انطلاق تربص شهادة التدريب “كاف برو” بحضور سعدان وبن شيخة

انطلقت اليوم الأحد، محاضرات للحصول على شهادة التدريب “كاف برو”، في مرحلتها الثانية، بعد الأولى التي كانت شهر ديسمبر 2023، حسبما أعلنته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

ونشرت “الفاف” عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” صورا من استئناف المحاضرات التكوينية. بحضور 20 مدربا، يتقدمهم الناخب الوطني السابق رابح سعدان. إلى جانب عبد الحق بن شيخة وعز الدين آيت جودي.

ويشرف على تأطير هذه الدورة التكوينية المستشار التقني للفيفا، بلحسن مالوش، بينما ترأس المدير الفني الوطني. عامر منسول مراسم الافتتاح، بصفته أيضا مدير الدورة.

للإشارة، فإن تكوين المدربين للحصول على شهادة “كاف برو”. التي تعتبر أعلى درجة على مستوى “درجات التدريب” في كرة القدم، سيستمر إلى غاية الخميس 3 أكتوبر الداخل، وسيختتم بعرض أعمال المتربصين.