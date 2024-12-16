انطلاق دروس الدعم في عطلة الشتاء لهذه الفئة من التلاميذ

وجه وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي تعليمات. لمديري التربية من أجل فتح ابواب المؤسسات التربوية خلال عطلة الشتاء لتقديم دروس الدعم.

وقال الوزير إن المؤسسات التربوية سيتم فتحها للتلاميذ في الأسبوع الأول من العطلة لتلاميذ السنة الرابعة متوسط والثالثة ثانوي للمراجعة وفق رزنامة مضبوطة ومعلنة لضمان حضور جميع المعنيين بهذه العملية.

كما اشار الوزير من جهة أخرى إلى العناية الكبيرة التي توليها السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، في إدماج الأنشطة الرياضية وتأطيرها في الفضاءات المدرسية.

كما أكّد أن هذه التظاهرات الجهوية والوطنية تشكّل فرصة للالتقاء والتواصل بين التلاميذ القادمين من مناطق مختلفة من الوطن. مشددا على ضرورة توفير وتسخير كافة الإمكانيات الكفيلة بإنجاح هذه التظاهرات التي يجب أن يُضفى عليها الطابع البيداغوجي. مع الحرص على ضمان المرافقة الصحية والأمنية اللازمة.