انطلاق عملية حجز تذاكر الحج

إنطلقت اليوم الإثنين، عملية حجز تذاكر السفر إلى البقاع المقدسة، لهذا الموسم 1446هـ/2025م.

وكان الديوان الوطني للحج والعمرة، قد أعلن أمس الأحد، عن موعد انطلاق حجز تذاكر السفر إلى البقاع المقدسة، لهذا الموسم 1446هـ/2025م.

وحسب بيان للديوان، فإن عملية حجز التذاكر، ستنطلق حصرياً عبر البوابة الجزائرية للحج والتطبيق الهاتفي “ركب الحجيج”. إبتداءً من اليوم الإثنين، 17 مارس 2025، على الساعة الـ”12:00″.

ولفت البيان، إلى ضرورة الالتزام بموعد الحجز، فهو نهائي، وغير قابل للتغيير. وينطبق هذا الالتزام على كافة الحجاج الميامين سواء من اختاروا السفر مع الديوان الوطني للحج والعمرة أو مع وكالات السياحة والأسفار المرخصة لهذا الموسم 1446هـ/2025م.