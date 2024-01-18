انطلاق محاكمة المتهم بإغتيال المدير العام الأسبق للأمن الوطني علي تونسي

انطلقت اليوم الخميس، بمحكمة الجنايات الإستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، جلسة محاكمة شعيب أولطاش. المتهم بإغتيال المدير العام الأسبق للأمن الوطني علي تونسي.

ويتابع شعيب أولطاش الذي كان يشغل منصب مدير الوحدة الجوية للأمن الوطني. بجناية القتل العمدي للمدير العام الأسبق للأمن الوطني علي تونسي. بتاريخ 25 فبراير 2010. مع سبق الإصرار والترصد مع حيازة سلاح من الصنف الرابع دون رخصة.

وقد تمت برمجة هذه المحاكمة للمتهم أولطاش بعد قبول الطعن بالنقض. من قبل المحكمة العليا وإحالة الملف للمحاكمة للمرة الثالثة.

وقد سلطت عقوبة الإعدام في حق المتهم بتاريخ 27 فيفري 2017. قبل أن يحاكم مرة أخرى في 5 مارس 2021، حيث تمت إدانته بعقوبة السجن المؤبد.