انفجار سطيف.. هذه التهم الموجهة للمشتبه بهم

كشف وكيل الجمهورية، لدى محكمة عين ولمان، في سطيف، اليوم الثلاثاء، أن قاضي التحقيق أمر بإيداع ثلاثة أشخاص الحبس المؤقت. كما يتابع الموقوفون في قضية انفجار سطيف بجنحة استغلال منشأة دون الحصول على ترخيص، وتعريض حياة الغير وسلامته الجسدية مباشرة للخطر. كما يتعلق الأمر بثلاث أشخاص هم “ك.ع” “ع.ع” و”ت.ج”.

في حين أضاف وكيل الجمهورية، ان المعنيون متهمون بالانتهاك المتعمد لواجب الاحتياط والسلامة، والقتل والجروح الخطأ. إضافة إلى التسبب بغير قصد في حريق أدى إلى إتلاف أموال الغير. كما تم استدعاء الضحايا كشهود من طرف قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق.

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وكان قد كشف وكيل الجمهورية، لدى محكمة عين ولمان في سطيف، عن تفاصيل قضية انفجار الذي عرفته الولاية الأسبوع الماضي. والتي راح ضحيتها 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروج متفاوتة الخطورة.

كما أوضح وكيل الجمهورية، في ندوة صحفية، أن التحريات التي باشرتها السلطات الأمنية، توصلت إلى أن سبب الانفجار راجع إلى تسرب الغاز. في حين، أشار المتحدث، إلى أن التحقيقات أفضت إلى وجود مرآبين في بنايتين، الأول مستغل كمخزن لمواد عطور سريعة الإلتهاب. والثاني يتمثل في صناعة الفازلين دون الحصول على رخصة.

وكان المكلف بالإعلام للحماية المدنية بسطيف، قد أعلن عن إرتفاع حصيلة ضحايا انفجار الغاز في عين ولمان إلى ثمانية قتلى.

كما أوضح المصدر نفسه، أن الضحية الثامن والأخير هو طفل تم انتشال جثته من وسط الأنقاض بموقع الانفجار.

ولقي 8 أشخاص حتفهم، جراء حريق مهول ثم إنفجار داخل منزل بعين ولمان في سطيف، حسب إذاعة سطيف الجهوية.