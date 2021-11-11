انقاذ 14 طفلا علقوا بأرجوحة في العاصمة

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من إنقاذ 14 طفلا كانوا عالقين بأرجوحة في حديقة التسلية والألعاب ببلدية المحمدية في العاصمة.

وحسب بيان لذات المصالح، تدخلت وحدات الحماية في هذا الحادث، على الساعة 12 و20 دقيقة، من أجل انقاذ وانزال الأطفال العالقين.

هذا وأكدت ذات المصالح، إنه قد تم إنقاذ الأطفال وهم في حالة حسنة، دون تسجيل إصابات.

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هذا وتعرضت، صبيحة اليوم الخميس، الأرجوحة الأوتوماتيكية، في حديقة الألعاب والتسلية بالمحمدية، إلى عطل مفاجئ. وكان يتواجد على متن الأرجوحة، أطفال عالقين في اللعبة.

وحسب المعلومات الأولية، فإن العطل المفاجئ، جاء بسبب خلل تقني في “الأرجوحة الأوتوماتيكية”. كما تسبب التوقف المفاجئ حالة هلع و خوف وسط الأطفال الذين كانوا عالقين في اللعبة.

وتواجدت الفرق التقنية، والحماية المدنية في المكان، من إجلاء العالقين وتفقد العطب في الأرجوحة الأوتوماتيكية.

للإشارة، تم بداية السنة الجارية، فتح حديقة التسلية العائلية ببلدية المحمدية، بعد إعادة تهيئتها وتحويلها إلى حديقة ألعاب، تستقبل الأطفال والعائلات. كما تزامن إعادة فتح الحديقة مع العطلة الصيفية، حيث اعتبر بعض رواد الحديقة إعادة فتح الحديقة أمرا إيجابيا.

وكان سكان المحمدية يضطرون للتنقل إلى حديقة الأحلام بالصنوبر البحري أو منتزه الصابلات، للراحة والتسلية، معتمدين على وسائل النقل أو سياراتهم الخاصة. بينما تتواجد الحديقة التي أعيد فتها بالقرب من مقرات سكناتهم، وبإمكانهم الذهاب في الوقت الذي يحلو لهم.

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