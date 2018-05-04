انقاذ 80 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية

أنقذت البحرية الليبية اليوم الجمعة 80 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب قبالة شواطئ مدينة زوارة شرق العاصمة طرابلس.

وحسب ما تناقلته مصادر إعلامية بإسم البحرية الليبية، العميد أيوب قاسم أن “دورية لحرس السواحل نجحت في إنقاذ 80 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة”.

مضيفا: ” أنهم كانوا على متن قارب مطاطي كاد يتسبب في غرقهم” .

وأن لعملية تمت على بعد 25 ميلا بحريا قبالة ساحل بلدة مليتة بزوارة التي تبعد 120 كم شرق طرابلس.

كما أوضح ذات المسؤول ” المهاجرين تم نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة بطرابلس”.